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Holger Rune tornerà a essere il terzo incomodo del tennis mondiale?

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro

Vincente in Coppa Davis, in campo a 335 giorni dall'ultima volta, per ritornare su quel cammino da predestinato sulla scia di Alcaraz e Sinner che un infortunio al tendine d'Achille aveva interrotto ormai un anno fa

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