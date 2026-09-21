Nella luce di Juventus-Atalanta c'è un'unica ombra bianconera

Sono tante le indicazioni positive raccolte da Spalletti dopo la vittoria sui bergamaschi, a cominciare dal ritorno al gol di Conceicao, alla prestazione di Kolo Muani, fino a una fluidità di manovra che è sembrata nettamente migliore. Ma alla fine resta soprattutto quell'ignobile gesto di una parte della tifoseria della Juve, che non ha rispettato il minuto di silenzio per la scomparsa di Sandro Mazzola