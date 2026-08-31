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Coach Banchi ha scelto i 12 che affronteranno la Serbia: dentro Akele, fuori Ferrari

Basket

L'Italia è attesa questa sera al big match contro la Serbia di Nikola Jokic (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e coach Luca Banchi ha scelto i 12 che andranno in campo a Pesaro. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì Nikola Akele entra nel roster, mentre Francesco Ferrari andrà invece in tribuna insieme a Leonardo Candi e John Petrucelli

ITALIA-SERBIA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

A Pesaro è tutto pronto, sold out della Vitifrigo Arena compreso, per la grande sfida che questa sera vedrà impegnati gli azzurri contro la Serbia  (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). E in vista dello scontro diretto valido per il Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali coach Luca Banchi ha scelto i 12 che scenderanno in campo. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì scorso, finita con la sconfitta 78-76 in volata, nel roster entra Nikola Akele e esce Francesco Ferrari, che si accomoderà in tribuna accanto a Leonardo Candi e John Petrucelli.

I 12 di coach Luca Banchi per la sfida alla Serbia

Ecco quindi quale sarà il roster azzurro che questa sera sfiderà Nikola Jokic e compagni:

  • 1 Nico Mannion 
  • 7 Stefano Tonut 
  • 9 Nicolò Melli 
  • 13 Simone Fontecchio 
  • 15 Darius Thompson 
  • 16 Amedeo Tessitori 
  • 17 Giampaolo Ricci 
  • 18 Matteo Spagnolo
  • 20 Saliou Niang 
  • 25 Tommaso Baldasso 
  • 45 Nicola Akele 
  • 48 Giovanni Emejuru

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