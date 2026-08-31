L'Italia è attesa questa sera al big match contro la Serbia di Nikola Jokic (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ) e coach Luca Banchi ha scelto i 12 che andranno in campo a Pesaro. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì Nikola Akele entra nel roster, mentre Francesco Ferrari andrà invece in tribuna insieme a Leonardo Candi e John Petrucelli

A Pesaro è tutto pronto, sold out della Vitifrigo Arena compreso, per la grande sfida che questa sera vedrà impegnati gli azzurri contro la Serbia (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). E in vista dello scontro diretto valido per il Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali coach Luca Banchi ha scelto i 12 che scenderanno in campo. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì scorso, finita con la sconfitta 78-76 in volata, nel roster entra Nikola Akele e esce Francesco Ferrari, che si accomoderà in tribuna accanto a Leonardo Candi e John Petrucelli.