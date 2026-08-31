L'Italia è attesa questa sera al big match contro la Serbia di Nikola Jokic (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW) e coach Luca Banchi ha scelto i 12 che andranno in campo a Pesaro. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì Nikola Akele entra nel roster, mentre Francesco Ferrari andrà invece in tribuna insieme a Leonardo Candi e John Petrucelli
A Pesaro è tutto pronto, sold out della Vitifrigo Arena compreso, per la grande sfida che questa sera vedrà impegnati gli azzurri contro la Serbia (diretta dalle 19.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). E in vista dello scontro diretto valido per il Gruppo J delle Qualificazioni Mondiali coach Luca Banchi ha scelto i 12 che scenderanno in campo. Rispetto alla trasferta in Bosnia di venerdì scorso, finita con la sconfitta 78-76 in volata, nel roster entra Nikola Akele e esce Francesco Ferrari, che si accomoderà in tribuna accanto a Leonardo Candi e John Petrucelli.
I 12 di coach Luca Banchi per la sfida alla Serbia
Ecco quindi quale sarà il roster azzurro che questa sera sfiderà Nikola Jokic e compagni:
- 1 Nico Mannion
- 7 Stefano Tonut
- 9 Nicolò Melli
- 13 Simone Fontecchio
- 15 Darius Thompson
- 16 Amedeo Tessitori
- 17 Giampaolo Ricci
- 18 Matteo Spagnolo
- 20 Saliou Niang
- 25 Tommaso Baldasso
- 45 Nicola Akele
- 48 Giovanni Emejuru