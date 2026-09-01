Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Basket, la nuova brand identity di Derthona: "Le radici nella storia, pronti al futuro"

Basket

Derthona Basket ha presentato la sua nuova brand identity: un sistema visivo costruito sulla storia di Tortona, dai suoi simboli (come il leone, la rosa e il Derthona Display, la nuova tipografia originale della squadra) all’ambizione di consolidare il proprio spazio nel basket europeo. "Radicati nella storia, pronti al futuro" è il principio sul quale si costruisce l’intera brand identity

La Bertram Derthona Tortona ha coronato il suo percorso di crescita tornando a giocare in Europa, dove con una licenza quinquennale prenderà parte alla prossima EuroCup da seguire sugli schermi di Sky Sport. La programmazione del club piemontese, sostenuto dal Gruppo Gavio e impreziosito dall’apertura della Nova Arena all’interno della Cittadella dello Sport nella passata stagione, continua con una nuova brand identity, ripensando tutto il proprio sistema visivo per accompagnare il futuro del club dentro e fuori dal campo. "Radicati nella storia, pronti al futuro" è il principio sul quale si costruisce la nuova identità del brand sviluppata da Andrea Perato, rafforzando il legame tra la squadra, la città e la comunità per continuare a costruire. "La nuova Brand Identity nasce dall’esigenza di rappresentare in modo più completo ciò che Derthona Basket è diventato e la direzione verso cui vuole continuare a crescere" ha detto il presidente Marco Picchi. "Siamo partiti dalla nostra storia e dai simboli di Tortona non per guardarci indietro, ma per costruire un’identità capace di accompagnare il futuro del Club. Un sistema che possa appartenere alla squadra, alla città e a tutta la comunità Derthona, mantenendo la stessa forza e riconoscibilità dentro e fuori dal campo".

Approfondimento

Ufficiale il calendario di Eurocup 2026-27
Il nuovo logo

Il Leone, la Rosa e il Derthona Display i tre elementi fondamentali

I tre elementi che costituiscono il sistema identitario del club sono il Leone (simbolo storico della città che torna a essere centrale), la Rosa (simbolo della tradizione civica di Tortona) e il Derthona Display (la nuova tipografia originale del club disegnata da ESC Design Studio, che parte dall’eredità visiva della città con le sue architetture e i suoi colli, reinterpretata attraverso il linguaggio del basket). Le diverse configurazioni del logo, i monogrammi e i singoli elementi dell’identità sono stati progettati per adattarsi a contesti, formati e dimensioni differenti: dalla maglia da gioco alle piattaforme digitali, dalla Nova Arena ai materiali istituzionali, fino al merchandising e alla comunicazione quotidiana.

I tre elementi del Derthona Basket

Ritorno al rosso, nero e bianco e The Curve

Tre sono anche i colori della palette del club, col rosso, nero e bianco protagonisti per rappresentare l’identità storica del club e ne costituiscono un linguaggio essenziale, netto e immediatamente riconoscibile. La particolarità del font è rappresentata invece da "The Curve", la curva che si vede ad esempio nella A, la E e la F richiamando la parabola del tiro, l’energia della Curva, le colline che circondano la città e le forme voltate dei Magazzini del Sale di Tortona disegnate da Pier Luigi Nervi.

I tre colori del Derthona Basket

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Italia ko, a Pesaro passa la Serbia di Jokic

Basket

Contro la corazzata serba l’Italia parte forte, difende con grande intensità e tiene il campo con...

A Pesaro contro l'Italia arriva Nikola Jokic

Basket

Atmosfera da grande sfida questa sera in una Vitifrigo Arena già sold out, perché nella sfida tra...

Banchi ha scelto i 12 per la Serbia: dentro Akele

Basket

L'Italia è attesa questa sera al big match contro la Serbia di Nikola Jokic (diretta dalle 19.30...

Italia-Serbia alle 19.30 su Sky Sport Basket

Basket

Nuovo impegno per l’Italia, che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue...

Wemby e la Germania campione oggi su Sky Sport

Basket

In attesa della sfida tra Italia e Serbia di domani sera, oggi scendono in campo il fenomeno...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS