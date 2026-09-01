Derthona Basket ha presentato la sua nuova brand identity: un sistema visivo costruito sulla storia di Tortona, dai suoi simboli (come il leone, la rosa e il Derthona Display, la nuova tipografia originale della squadra) all’ambizione di consolidare il proprio spazio nel basket europeo. "Radicati nella storia, pronti al futuro" è il principio sul quale si costruisce l’intera brand identity

La Bertram Derthona Tortona ha coronato il suo percorso di crescita tornando a giocare in Europa, dove con una licenza quinquennale prenderà parte alla prossima EuroCup da seguire sugli schermi di Sky Sport. La programmazione del club piemontese, sostenuto dal Gruppo Gavio e impreziosito dall’apertura della Nova Arena all’interno della Cittadella dello Sport nella passata stagione, continua con una nuova brand identity, ripensando tutto il proprio sistema visivo per accompagnare il futuro del club dentro e fuori dal campo. "Radicati nella storia, pronti al futuro" è il principio sul quale si costruisce la nuova identità del brand sviluppata da Andrea Perato, rafforzando il legame tra la squadra, la città e la comunità per continuare a costruire. "La nuova Brand Identity nasce dall’esigenza di rappresentare in modo più completo ciò che Derthona Basket è diventato e la direzione verso cui vuole continuare a crescere" ha detto il presidente Marco Picchi. "Siamo partiti dalla nostra storia e dai simboli di Tortona non per guardarci indietro, ma per costruire un’identità capace di accompagnare il futuro del Club. Un sistema che possa appartenere alla squadra, alla città e a tutta la comunità Derthona, mantenendo la stessa forza e riconoscibilità dentro e fuori dal campo". Approfondimento Ufficiale il calendario di Eurocup 2026-27

Il Leone, la Rosa e il Derthona Display i tre elementi fondamentali I tre elementi che costituiscono il sistema identitario del club sono il Leone (simbolo storico della città che torna a essere centrale), la Rosa (simbolo della tradizione civica di Tortona) e il Derthona Display (la nuova tipografia originale del club disegnata da ESC Design Studio, che parte dall’eredità visiva della città con le sue architetture e i suoi colli, reinterpretata attraverso il linguaggio del basket). Le diverse configurazioni del logo, i monogrammi e i singoli elementi dell’identità sono stati progettati per adattarsi a contesti, formati e dimensioni differenti: dalla maglia da gioco alle piattaforme digitali, dalla Nova Arena ai materiali istituzionali, fino al merchandising e alla comunicazione quotidiana.