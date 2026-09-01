Team USA si presenta ai Mondiali femminili con lo status di favorita assoluta, e rimane tale nonostante l’assenza di due stelle di prima grandezza — a testimonianza della profondità assoluta del roster statunitense. A Berlino infatti non ci saranno né A’ja Wilson né Kelsey Plum, fermate da problemi fisici, e sostituite all’ultimo da Sonia Citron e Kiki Iriafen per la difesa del titolo. Citron farà il suo debutto a livello senior, ma ha già fatto parte delle squadre giovanili che hanno vinto tutto con Caitlin Clark e Paige Bueckers; Iriafen invece era nella squadra che ha preso parte al torneo di qualificazione a San Juan lo scorso marzo, viaggiando a 5.4 punti e 4.2 rimbalzi di media. Team USA potrà contare, oltre che su Clark e Bueckers, anche su Aliyah Boston, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Angel Reese, Breanna Stewart e Jackie Young, mantenendo lo status di favorita alla vittoria finale. Team USA debutterà il prossimo 4 settembre alle 14.15 italiane contro la Cina, affrontando poi l’Italia alle 20.45 — diretta su Sky Sport Basket e NOW, così come il resto del torneo con appuntamenti quotidiani su Sky Sport 24 — per poi finire contro la Cechia il 7 settembre sempre alle 20.45.

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