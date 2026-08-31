Alla vigilia della partenza per Berlino, sede dei mondiali di basket, il ct dell'Italia femminile Andrea Capobianco ha ufficializzato l'elenco delle 12 azzurre scelte per partecipare al torneo. Lasciano il gruppo Carlotta Zanardi, Ilaria Panzera e Francesca Leonardi e, per motivi fisici, Laura Spreafico e Martina Kacerik, sostituite queste ultime da Matilde Villa e Vittoria Blasigh, alla prima competizione internazionale con la maglia della senior. Tutti i Mondiali sono in diretta su Sky e instreaming su NOW