Alla vigilia della partenza per Berlino, sede dei mondiali di basket, il ct dell'Italia femminile Andrea Capobianco ha ufficializzato l'elenco delle 12 azzurre scelte per partecipare al torneo. Lasciano il gruppo Carlotta Zanardi, Ilaria Panzera e Francesca Leonardi e, per motivi fisici, Laura Spreafico e Martina Kacerik, sostituite queste ultime da Matilde Villa e Vittoria Blasigh, alla prima competizione internazionale con la maglia della senior. Tutti i Mondiali sono in diretta su Sky e instreaming su NOW
- Ruolo: playmaker
- Squadra: Reyer Venezia
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- Squadra: Reyer Venezia
- Ruolo: playmaker
- Squadra: Reyer Venezia
- Ruolo: playmaker
- Squadra: Dallas Wings
- Ruolo: Ala
- Squadra: Basket Schio
- Ruolo: ala
- Squadra: Golden State Valkyries
- Ruolo: ala
- Squadra: Magnolia Campobasso
- Ruolo: guardia
- Squadra: Club Basket Avenida
- Ruolo: guardia
- Squadra: Vfc Knicks
- Ruolo: guardia
- Squadra: Reyer Venezia
- Ruolo: centro
- Squadra: Basket Schio
- Ruolo: centro
- Squadra: Reyer Venezia
- "Ringrazio Carlotta, Ilaria e Francesca e con loro anche Caterina Gilli e tutte le altre azzurre che hanno condiviso il nostro percorso con noi dal primo giorno di raduno, il 4 agosto - ha detto Capobianco -. Hanno fatto parte del viaggio e continueranno a farlo idealmente insieme a noi anche a Berlino".
- Al Mondiale l'Italia farà il suo esordio venerdì prossimo, 4 settembre, contro la Repubblica Ceca, poi affronterà domenica gli Stati Uniti e lunedì la Cina.
- Al termine della prima fase le vincenti dei quattro gironi accederanno ai Quarti di finale mentre seconde e terze giocheranno lo spareggio.
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