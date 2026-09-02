Dopo Alex e Kostas, anche Thanasis Antetokounmpo fa ritorno in Europa. Il fratello maggiore di Giannis, campione NBA nel 2021 coi Bucks, ha firmato un contratto di 3 anni con l’ambizioso Aris Salonicco allenato da Vassilis Spanoulis che parteciperà alla prossima EuroCup ed è inserito nel gruppo A col Derthona Tortona

Thanasis Antetokounmpo lascia l’NBA e torna in Europa: ufficiale la firma con l’Aris Salonicco per un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Il fratello maggiore di Giannis, con cui ha giocato ai Milwaukee Bucks dal 2019 al 2026 vincendo il titolo nel 2021, non si sposterà lui pure ai Miami Heat ma ha deciso di tornare in patria come fatto dai fratelli più piccoli Kostas e Alex.

Alex giocherà nel Promitheas Patrasso mentre Kostas dallo scorso gennaio gioca proprio all’Aris, di conseguenza sarà compagno di Thanasis, 34 anni, che torna in Grecia dopo il biennio col Panathinaikos (2017-2019). All’Aris Salonicco avrà Vassilis Spanoulis come allenatore, dopo averlo avuto come ct nelle finestre di qualificazione ai Mondiali 2027, comprese le ultime partite contro Ucraina e Spagna.

L’Aris è un club ambizioso e ha costruito una squadra importante – ci sono Matt Morgan, Nenad Dimitrijevic, Vassilis Toliopoulos e Khem Birch fra gli altri – per dare fastidio a Olympiacos e a Panathinaikos in campionato, e per provare a vincere l’EuroCup: è inserito nel girone A assieme al Derthona Tortona.