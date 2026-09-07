Dopo la grande prova contro Team USA perdendo solo nel finale, l’ItalBasket si gioca il secondo posto nel gruppo D dei Mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Prepartita a cura di Giulia Cicchinè dalle 20.15 e palla a due alle 20.45 con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
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Dopo la bella vittoria sulla Cechia e la straordinaria prova contro Team USA, facendo sudare fino all’ultimo le campionesse WNBA, l’Italia del basket femminile scende in campo per la terza e ultima prova del gruppo D ai Mondiali di pallacanestro di Berlino. La squadra di coach Capobianco affronta la Cina del colosso Ziyu Zhang (223 centimetri), battuta di 33 punti all’esordio contro gli Stati Uniti ma vincente al supplementare per 74-70 contro la Cechia, in una gara che è valsa sia a lei che all’Italia la qualificazione agli spareggi per i quarti. Resta da decidere quindi chi passerà come seconda forza del gruppo e chi come terza: l’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchinè e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.
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Ci si gioca il secondo posto nel gruppo: gli scenari
Nella sfida tra Italia e Cina si decide quindi il secondo posto nel gruppo D: Team USA è già sicura del primo posto, mentre Cecilia Zandalasini e compagne con una vittoria ai danni delle cinesi si assicurerebbero un incrocio con la terza forza del gruppo C, che uscirà dalla vincente tra Porto Rico e Turchia. In caso di sconfitta, invece, l’ItalBasket affronterà la perdente tra Belgio e Australia, che si giocano il primo posto nel gruppo in un altro scontro diretto che ci riguarda da vicino.