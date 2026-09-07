Dopo la bella vittoria sulla Cechia e la straordinaria prova contro Team USA, facendo sudare fino all’ultimo le campionesse WNBA, l’Italia del basket femminile scende in campo per la terza e ultima prova del gruppo D ai Mondiali di pallacanestro di Berlino. La squadra di coach Capobianco affronta la Cina del colosso Ziyu Zhang (223 centimetri), battuta di 33 punti all’esordio contro gli Stati Uniti ma vincente al supplementare per 74-70 contro la Cechia, in una gara che è valsa sia a lei che all’Italia la qualificazione agli spareggi per i quarti. Resta da decidere quindi chi passerà come seconda forza del gruppo e chi come terza: l’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per le 20.15 con lo studio prepartita a cura di Giulia Cicchinè e dalle 20.45 con la palla a due e la telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi.

Approfondimento Italia ai Mondiali: calendario e orari delle gare