Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle semifinali su Sky Sport
Penultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si disputano tutti le semifinali. Si comincia alle 16.30 con Francia-Germania, mentre alle 20 sarà il momento di Spagna-Stati Uniti. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con pre-partita dalle 20.15 su Sky Sport Basket
- Dopo la conclusione della fase a gruppi, gli spareggi e i quarti di finale, è tempo di semifinali per le quattro migliori nazionali del mondo. Ecco gli accoppiamenti e il programma da seguire, con tutte le sfide in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW
- FRANCIA-GERMANIA
- LIVE alle 16.30 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi
- SPAGNA-STATI UNITI
- LIVE alle 20 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Alessandra Tava