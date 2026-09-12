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Mondiali femminili di basket: programma e risultati delle semifinali su Sky Sport

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Penultima giornata dei Mondiali femminili di basket a Berlino, dove si disputano tutti le semifinali. Si comincia alle 16.30 con Francia-Germania, mentre alle 20 sarà il momento di Spagna-Stati Uniti. Entrambe le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con pre-partita dalle 20.15 su Sky Sport Basket

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