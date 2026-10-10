Nonostante all’inizio della settimana si arrivato un primo "no" da parte di Eurolega alla proposta di acquisizione da parte della NBA, il commissioner Adam Silver continua a dichiararsi molto fiducioso per la conclusione positiva della vicenda. "È come qualsiasi trattativa: ne stiamo parlando" ha detto Silver alla CNBC a Macao, dove gli Houston Rockets e i Dallas Mavericks sono impegnate in due gare di pre-season. "Penso che sia troppo estremo dire che è un momento difficile. Con Eurolega ci sono offerte e controfferte. Loro sono la lega europea in questo momento, e oltre a loro ci sono anche i campionati nazionali. n Europa ci sono più di 1.200 squadre professionistiche. Noi continuiamo a portare avanti quella che chiamiamo NBA Europe, e speriamo di poter lavorare insieme a Eurolega. E credo lo faremo". Successivamente, quando gli è stato chiesto se NBA Europe può cominciare anche senza Eurolega, la risposta di Silver è stata affermativa: "Sì, possiamo, ma troveremo un modo per lavorare con loro". Parole di grande apertura per una negoziazione tra le parti che è ancora estremamente aperta.

Approfondimento Tra NBA ed Eurolega è solo una questione economica