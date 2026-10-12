Messina: "NBA e Eurolega? La sfida è mantenere l'identità europea e collaborare su tutto"

Ospite dello European Basketball Advisory Group, Ettore Messina ha detto la sua sulla questione che riguarda il possibile accordo tra Eurolega e NBA e più in generale sul futuro della pallacanestro continentale. Secondo l'ex coach di Milano e Bologna la sfida consiste nell'abbinare l'identità europea della competizione alla capacità di creare business della lega di Adam Silver, arrivando al contempo a individuare un calendario che lasci il giusto spazio anche ai singoli campionati e alle nazionali

Quando si tratta di pallacanestro in generale e del rapporto tra Stati Uniti e Europa in termini cestistici sono in pochi a essere qualificati quanto Ettore Messina nel poter fornire una opinione. L'ex coach dell'Olimpia Milano, ora nello staff degli Atlanta Hawks, è d'altronde uno dei pochi ad aver lavorato in entrambe le realtà coinvolte, NBA e Eurolega, ai massimi livelli. Ospite della serie di conversazioni che lo European Basketball Advisory Group tiene cono i protagonisti del mondo del basket e degli affari, Messina ha quindi detto la sua sul progetto, al momento ancora tutto da definire, di possibile partnership tra le due maggiori competizioni per club. "Se potessi progettare il sistema, immaginerei una grande competizione che rispetti anche i campionati nazionali, prevedendo alcune possibilità di accesso per le squadre provenienti da questi campionati, in modo da non creare un sistema completamente chiuso" premette Messina, che vede nelle collaborazione con NBA un possibile volano, a patto di rispettare anche il ruolo delle nazionali e di saper preservare gli atleti protagonisti in campo: "Dobbiamo anche lasciare spazio alle nazionali, perché in ogni paese le persone amano le proprie squadre nazionali, e dobbiamo tutelare la salute fisica dei giocatori".