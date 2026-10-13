Pozzecco e Galatasaray, è già finita dopo soli 10 mesi: esonerato l'ex CT dell'Italia

L'avventura di Gianmarco Pozzecco in Turchia, iniziata alla fine dello scorso dicembre, è già finita. L'ex CT dell'Italia, infatti, è stato esonerato dal Galatasaray dopo la sconfitta casalinga contro il Bursaspor. Il 93-88 subito in campionato è stato solo l'ultimo episodio di un avvio di stagione complicatissimo per la squadra del Poz, che aveva anche iniziato male la corsa in Champions League, dove al debutto la scorsa settimana era arrivata una batosta 96-76 rimediata sul campo del Cibona Zagabria. Sul destino di Pozzecco pare aver pesato anche l'addio di Vlado Micov, ex giocatore di Milano e Cantù diventato dirigente del club turco, che lo aveva fortemente voluto a dicembre concedendogli un contratto valido fino al giugno del 2027 ma che aveva poi a sua volta divorziato dal Galatasaray la scorsa estate. Tuttavia, Pozzecco non sembra affatto voler abbandonare il ruolo di allenatore e ora il suo diventerà con ogni probabilità il nome più caldo in caso di cambio in panchina a stagione in corso per una delle squadre attualmente in Serie A.