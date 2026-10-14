Eurocup, quattro italiane in campo per la terza giornata: il programmaEUROCUP
Dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre quattro squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la 3^ giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris (alle 19 su Sky Sport Mix) e Napoli contro lo Slask (alle 19 su Sky Sport Max). Alle 21 le altre due gare: Venezia-Ankara (Sky Sport Mix) e Tenerife-Maxima Roma (Sky Sport Max). Tutte le gare anche in streaming su NOW
ARIS-TORTONA
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Mix col commento di Giovanni Poggi
- Dopo il ko subito a Reggio Emilia in campionato, la squadra di coach Fioretti cerca il secondo successo consecutivo in Eurocup. L’avversario però è decisamente ostico: l’Aris è una delle candidate al successo nella competizione, con due vittorie nelle prime due partite
SLASK-NAPOLI
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 19 su Sky Sport Max col commento di Calogero Destro
- Percorso netto fino a questo momento per Napoli, che nelle prime cinque gare stagionali ha sempre vinto. Per proseguire questa striscia la strada passa da Bratislava, dove ci sarà la sfida con lo Slask che ha vinto nettamente a Trento nell’ultima gara disputata in Eurocup, rifacendosi dopo il ko all’esordio contro Buducnost
VENEZIA-ANKARA
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
- Per rifarsi da due sconfitte in fila subite per mano del Cluj-Napoca e della Virtus Bologna, la Reyer Venezia cerca di tornare al successo davanti al proprio pubblico contro Ankara. Entrambe le squadre hanno un record di 1-1, così come tutte le altre sei squadre impegnate nel gruppo B di Eurolega
TENERIFE-MAXIMA ROMA
- LIVE mercoledì 14 ottobre alle 21 su Sky Sport Max col commento di Matteo Occhiuto
- Chiude il programma la Maxima Roma, che dopo il successo nello storico derby contro la BC Roma vola a Tenerife per affrontare la squadra di casa, nella quale militano due leggende come Giorgi Shermadini (37 anni) e Marcelinho Huertas (43 anni)