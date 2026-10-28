Dopo la sconfitta casalinga della BC Roma e la vittoria sempre in casa di Trento di ieri, questa sera scendono in campo le altre quattro italiane impegnate in Eurocup. Trasferte insidiose per Maxima Roma, Napoli e Venezia, mentre Tortona ospita Rostock. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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