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Eurocup, Maxima Roma, Napoli, Trento e Tortona in campo: i risultati LIVE

Basket

Dopo la sconfitta casalinga della BC Roma e la vittoria sempre in casa di Trento di ieri, questa sera scendono in campo le altre quattro italiane impegnate in Eurocup. Trasferte insidiose per Maxima Roma, Napoli e Venezia, mentre Tortona ospita Rostock. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

SIAULIAI-MAXIMA ROMA | IL TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 17.30 su Sky Sport Basket col commento di Calogero Destro
  • La posizione in classifica di Maxima Roma: 4^ nel gruppo B

NEPTUNAS-NAPOLI | IL TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 18 su Sky Sport Arena col commento di Calogero Destro
  • La posizione in classifica di Napoli: 1^ nel gruppo C

TORTONA-ROSTOCK | IL TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
  • La posizione in classifica di Tortona: 4^ nel gruppo A

TENERIFE-VENEZIA | IL TABELLINO LIVE

  • LIVE mercoledì 28 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena col commento di Matteo Occhiuto
  • La posizione in classifica di Venezia: 2^ nel gruppo B
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Basket

Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane

Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi quattro turni di gare

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