Dopo la sconfitta casalinga della BC Roma e la vittoria sempre in casa di Trento di ieri, questa sera scendono in campo le altre quattro italiane impegnate in Eurocup. Trasferte insidiose per Maxima Roma, Napoli e Venezia, mentre Tortona ospita Rostock. Tutte le sfide in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
SIAULIAI-MAXIMA ROMA | IL TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 17.30 su Sky Sport Basket col commento di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Maxima Roma: 4^ nel gruppo B
NEPTUNAS-NAPOLI | IL TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 18 su Sky Sport Arena col commento di Calogero Destro
- La posizione in classifica di Napoli: 1^ nel gruppo C
TORTONA-ROSTOCK | IL TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 19.30 su Sky Sport Mix col commento di Paolo Redi
- La posizione in classifica di Tortona: 4^ nel gruppo A
TENERIFE-VENEZIA | IL TABELLINO LIVE
- LIVE mercoledì 28 ottobre alle 21 su Sky Sport Arena col commento di Matteo Occhiuto
- La posizione in classifica di Venezia: 2^ nel gruppo B
Eurocup, la classifica: dove sono le sei italiane
Prende il via la stagione di Eurocup con un nuovo formato: 32 squadre impegnate (di cui ben sei italiane: Trento, Venezia, Napoli, Tortona, BC Roma e Maxima Roma) divise in quattro gruppo da otto. Le prime quattro classificate di ciascun gruppo accedono alla fase dei playoff con ottavi, quarti, semifinali e finali sempre al meglio delle tre gare. Ecco dove si posizionano le squadre italiane dopo i primi quattro turni di gare