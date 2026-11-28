Giornata di vigilia per l'Italbasket in attesa della sfida di domenica alle 19 contro la Serbia per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Gli Azzurri se la vedranno con una formazione con 10 giocatori nuovi rispetto alla sconfitta in Lituania - tra cui il milanese Guduric e Micic - e dovranno alzare il livello rispetto alla gara con la Turchia se vorranno conquistare il successo. Di seguito le parole del ct Banchi, di Pajola e le ultime notizie da Belgrado con Gaia Accoto
Questi i 12 convocati di coach Luca Banchi per la sfida con la Serbia (domenica 29 novembre, ore 19.00, a Belgrado):
- #0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Napoli Basketball)
- #1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, BC Roma)
- #4 Leonardo Candi (1997, 190, Guardia, Umana Reyer Venezia)
- #7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, Armani Olimpia Milano) Vice Capitano
- #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, Armani Olimpia Milano) Capitano
- #25 Tommaso Baldasso (1998, 192, Guardia, Virtus Costa Bologna)
- #32 Mirza Alibegović (1992, 195, Guardia, Maxima Roma)
- #35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Costa Bologna)
- #42 Giovanni Veronesi (1998, 197, Ala, Maxima Roma)
- #45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Armani Olimpia Milano)
- #48 Giovanni Emejuru (2002, 208, Centro, BC Roma)
- #54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Partizan Belgrado – Serbia)