Giornata di vigilia per l'Italbasket in attesa della sfida di domenica alle 19 contro la Serbia per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. Gli Azzurri se la vedranno con una formazione con 10 giocatori nuovi rispetto alla sconfitta in Lituania - tra cui il milanese Guduric e Micic - e dovranno alzare il livello rispetto alla gara con la Turchia se vorranno conquistare il successo. Di seguito le parole del ct Banchi, di Pajola e le ultime notizie da Belgrado con Gaia Accoto

ITALIA-TURCHIA: IL RESOCONTO DELLA GARA