Milano senza problemi: Berlino ko 75-55

Milano sale sul treno che da qui a Natale la porterà a giocare, tra partite in calendario e recuperi, una sfida ogni tre giorni, e lo fa con la mentalità giusta mettendoci poco più di 10 minuti per regolare al Forum l’Alba Berlino nel recupero della sesta giornata. L’equilibrio iniziale è rotto dall’Olimpia alla fine del primo quarto: 8-0 di parziale con le firme di Punter e Delaney che poi si allunga fino al 16-0 ad inizio di secondo periodo con tutti gli esterni di Messina che trovano canestri facili. Ma è la difesa quella che fa la differenza: l’Alba non segna per 7 lunghissimi minuti mette solo 9 punti nel quarto e all’intervallo il 42-22 Olimpia ha il sapore di partita già chiusa. Nella ripresa ai due terminali offensivi milanesi si aggiungono anche Rodriguez e Leday fino ad arrivare al massimo vantaggio sul 56-30 firmato da Shields. Berlino si arrende, tutto il resto è solo accademia con Messina che usa i minuti restanti per far riprendere ritmo al rientrante Datome e per far riposare i titolari chiudendo sul 75-55 con la terza vittoria consecutiva e, in termini di percentuali vittorie, al quinto posto della classifica, in attesa, tra meno di 48 ore di affrontare il Panathinaikos nello scontro di calendario della giornata numero 11.