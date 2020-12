Altro colpo di Milano in Turchia: Efes ko 69-72

Milano torna dalla doppia trasferta in Turchia con due preziose vittorie in 48 ore. Dopo aver battuto il Fenerbahce la squadra di Messina passa anche contro l’Efes 69-72 in una partita che però ha dovuto vincere due volte. Dopo un primo quarto in equilibrio con Beubois da una parte e Datome dall’altra a fare i protagonisti, nel secondo è l’Olimpia a dare la spallata: 22-5 recita il parziale coi canestri di Leday e le triple di Punter a segnare il solco per il 31-46 dell’intervallo. Nella ripresa però Milano rimane negli spogliatoi o meglio dagli spogliatoi esce un’Efes diverso: condotto dalla coppia slava Simon e Micic arriva il controparaziale di 17-0. Milano non segna per 7 minuti e mezzo, mette 6 punti in tutto il quarto e quando nell’ultimo periodo Micic sale in cattedra l’Olimpia si trova sotto di 5 punti. Volata finale: questa volta è l’Olimpia a reagire, arrivano i primi canestri di Rodriguez che valgono il sorpasso e quelli di Punter il +4 che l’Efes non riesce più a recuperare. Finisce con una vittoria, 69-72 che vale il ritorno a casa con il quinto posto in classifica.