Basket femminile, torna l'Eurolega su Sky Sport

Riparte anche in Italia l’Eurolega Femminile: nella “bolla” di Schio le partite del Gruppo C. Martedì 19 gennaio i primi due incontri in diretta su Sky Sport Arena. Alle 17 Spar Girona-TTT Riga, alle 20 Beretta Famila Schio- UMMC Ekaterinburg

Da martedì 19 a venerdì 22 gennaio, appuntamento su Sky con il basket femminile, per seguire la FIBA EuroLeague Women 2020-21, l’Eurolega donne, che torna con le partite di ritorno della fase a gironi. Uno di questi è in programma in Italia, più precisamente a Schio, nella bolla del PalaRomare, che ospiterà, ovviamente a porte chiuse, gli incontri del Gruppo C, con protagonista anche l’italiana Beretta Famila.

Oltre alla compagine veneta, sul parquet ci saranno anche le russe dell’UMMC Ekaterinburg, le spagnole dello Spar Girona e le lettoni del TTT Riga. Tutte le partite potranno essere seguite in diretta su Sky a partire da martedì 19 gennaio, con due match live in onda su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV. Primo incontro alle ore 17, con in campo Spar Girona e TTT Riga, mentre alle 20 sarà la volta di Beretta Famila Schio-UMMC Ekaterinburg. Dopo tre partite giocate, ovvero il girone d’andata, il Gruppo C vede al comando Ekaterinburg con 6 punti, davanti a Girona con 5, Schio con 4 e Riga con 3. Passano ai quarti di finale, in programma a metà marzo, le prime due di ogni girone.