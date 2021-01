Scintille nella sala stampa del Forum dopo la vittoria in Eurolega dell'Olimpia sul Bayern Monaco. Ettore Messina interrompe la conferenza per rivolgersi in modo colorito all'addetto stampa dei tedeschi: "Di solito attendo il mio turno, ma ho aspettato 20 minuti. Se non vi va bene potete tornare a casa", prima di aggiungere un'espressione colorita per sottolineare il concetto

OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 75-51