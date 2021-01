Milano non si ferma più: Olympiacos ko 90-79

Continua nel suo gennaio perfetto l’Olimpia che in Eurolega mette in fila la sua quinta vittoria consecutiva battendo 90-79 un Olympiacos a caccia di punti per entrare nei playoff. Contando anche il campionato italiano Milano è in striscia aperta di 9 vittorie consecutive senza nemmeno una sconfitta e, considerando un’infermeria ancora affollata, il risultato ottentuo è davvero eccezionale. Contro i greci l’Olimpia parte col piede giusto i canestri di Datome e del Chacho Rodriguez annullano gli sforzi fatti dal perimetro di Vezenkov e compagni per il 24-19 del primo quarto. Nel secondo arriva il parziale di 20-10 firmato dai canestri di un Puter davvero scatenato che servono a Milano per andare all’intervallo avanti 44-34. Nella ripresa però la partita cambia ritmo: l’Olympiacos si affida alle triple della coppia Sloukas e Vezenkov che confezionano un 12-2 che annulla completamente lo svantaggio e ci deve pensare ancora una volta il Chacho per dare a Milano il vantaggio 65-62 dell’ultimo riposo. Nel quarto periodo dopo il +10 arrivato dall’ennesima tripla di Punter, l’Olimpia si inceppa ancora e ad approfittarne, sempre coi tiri pesanti sono Sloukas e Vezenkov per il -2. Ma Milano ha ancora energie: delaney ma soprattutto Punter mettono i canestri della vittoria 90-79 che regala a Milano un prestigioso terzo posto in Eurolega in compagnia dello Zenit che sarà proprio l’avversario che Milano affronterà al Forum tra 48 ore.