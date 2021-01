Milano, gennaio perfetto: anche lo Zenit ko 82-76

Milano chiude un gennaio perfetto fatto di 10 vittorie e 0 sconfitte: 6 di queste arrivano in Eurolega, l’ultima della seria contro i russi dello Zenit che fino a due giorni fa erano appaiati all’Olimpia in terza posizione. Una partita dal sapore e dall’intensità di un playoff con lo Zenit che parte con grande intensità, sorretta dalle conclusioni di Pangos e Thomas chiudendo il primo quarto avanti 16-24. Milano fatica in difesa, il Chacho e Punter cercano di produrre qualcosa in attacco ma i russi sono impressionanti dalla lunga distanza: segnano 7 dei 13 tiri pesanti totali e gli ultimi 3 di Rivers mandano le squadre in spogliatoio sul 35-44. Nella ripresa cambia qualcosa: dopo il +11 firmato dall’ex Gudaitis Milano mette sul parquet una difesa perfetta, chiudendo tutte le linee di passaggio per i tiratori, il resto lo fanno in attacco Hines e Delaney e all’ultimo riposo i punti da recuperare per l’Olimpia sono solo 3. Ultimo periodo e Milano che alza ulteriormente il suo sforzo in difesa, in attacco ritrova Micov che segna 6 punti in fila per il primo sorpasso della partita, 64-63. La volata finale comincia da lontano Pagos e Hollins tengono a contatto i russi ma l’1 su 12 da lontano li condanna mentre in attacco l’Olimpia scatena Punter e Delaney che scavano il solco decisivo: finisce 82-76 con Milano sempre più terza in Europa.