Milano non riesce a fare "7" e cede al Fenerbahce

Quando in ballo ci sono i playoff e difronte si trovano due squadre che non fanno misteri di correre per il trofeo il livello inevitabilmente si alza e la sfida tra Olimpia e Fenerbahce rappresenta esattamente questa realtà. Milano in difesa del suo terzo posto, i turchi per continuare la rincorsa a due vittorie di distanza e alla fine è proprio il Fener a chiudere la striscia di 6 vittorie consecutive dei milanesi con il 100-92 finale, impattando anche la differenza canestri. Livello altissimo, dicevamo, con protagonisti sempre diversi: cominciano Punter e De Colo a sfidarsi dalla lunga distanza ma la partita non si sblocca, poi arriva il momento delle panchine: l’Olimpia si affida a Datome e a Rodriguez per tentare la fuga sul +7 ma il Fener risponde con un 11-0 di parziale grazie ai voli spaziali di Vesely sopra il canestro avversario.