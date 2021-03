Milano, qualificazione rimandata: vince Baskonia

Non comincia nel migliore dei modi per l’Olimpia il lungo tour in trasferta che la porterà a giocare quattro partite, tra Eurolega e campionato, in sette giorni lontano dal Forum. A Vitoria, con in palio il biglietto per i playoff europei Milano è costretta a subire una sconfitta netta e dolorosa, 86-69 contro il Baskonia di Achille Polonara. Dopo un inizio confortante con il il Chacho Rodriguez a dettare il ritmo e a guadagnare anche 8 punti di vantaggio, Milano subisce la rimonta del Baskonia che va al sorpasso con la tripla di Dragic, la prima dopo 12 tentativi e allunga con una conclusione di Polonara. Ma l’Olimpia ha ancora energie: Brooks e Punter ritrovano il vantaggio ma tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo il Baskonia scatena Henry: tuto suo il parziale di 11-0 che scava il solco e, nonostante i tentativi di Punter e Datome, all’ultimo riposo è 60-45 per la squadra basca che mette tre triple consecutive. La rincorsa del quarto periodo non porta alcun frutto: Polonara, uomo del match ricaccia indietro ogni tentativo di rientro milanese e chiude sull’86-69 che rimanda il sogno playoff dell’Olimpia che ora avrà, a distanza di ogni 48 ore, la trasferta in campionato a Venezia e la doppia in Eurolega a Belgrado e Atene per tornare a volare.