Venti anni dopo aver lasciato il Barcellona per scrivere la sua storia vincente nella NBA, il 40enne Pau Gasol è tornato a vestire la canottiera blaugrana giocando una manciata di minuti nella partita persa contro il Bayern in Eurolega. Tornato nel suo vecchio club alla fine di febbraio dopo due anni in cui è rimasto praticamente fermo a causa di un infortunio al piede sinistro, ora cerca di ritrovare il ritmo partita perche' vuole assolutamente giocare il torneo dell'Olimpiade di Tokyo con la nazionale spagnola