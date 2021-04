Incredibile Olimpia: batte il Bayern sulla sirena

Incredibile Olimpia Milano in gara 1 dei playoff Eurolega. Un alley-oop di LeDay sulla sirena regala una vittoria davvero incredibile all'Ax Milano sul Bayern Monaco (79-78). Un'azione spettacolare a 1.2 secondi dal termine, una rimessa laterale disegnata da Ettore Messina e con un assist al bacio di Delaney. Per Trinchieri, milanese doc, una vera beffa: il Bayern Monaco per 35' è in controllo della gara, arrivando anche sul +19 (40-21) con un Seeley mostruoso (23 con 5/5 da tre), ma nel finale si lascia rimontare e, soprattutto, perde la marcatura sull'americano nel momento decisivo con Reynolds. "E' stato incredibile - spiega LeDay, 17 punti, 7 rimbalzi e 29 di valutazione -, non ero nemmeno convinto di aver tirato in tempo". Messina sorride, con il fiatone dopo una gara pazza: "Siamo rimasti in gara, con pazienza e durezza. Abbiamo anche avuto un po' di fortuna ma noi siamo stati resilienti". Grande parte del merito della straordinaria rimonta di Milano passa dalle mani di Rodriguez, 13 punti di cui 11 nell'ultimo quarto con 3 triple di capitale importanza. Lo spagnolo suona la carica, Milano va 1-0.