Milano alle Final Four affronterà subito il Barcellona che, nell'altra bella sfalsata di qualche minuto, ha battuto lo Zenit. L'altra semifinale sarà tra Efes e Cska. "Dobbiamo dare un grande credito al Bayern che ha lottato come leoni - spiega a caldo Shields, il grande protagonista della gara -, noi siamo davvero contenti. Ora abbiamo solo due vittorie per conquistare questo trofeo". Dopo la sirena grandi festeggiamenti al centro del campo: vengono indossate le magliette celebrative, tra grandi baci e abbracci. Era dal 2011 che una squadra italiana (Siena) non si qualificava per il ballo finale di Eurolega. Un finale pazzo che rende ancora più dolce questo successo e amaro per la squadra di Trinchieri, a cui va dato l'onore delle armi per non aver mai mollato. A Shields i titoli, ad Hines il premio per la giocata più importante: con il Bayern sotto di appena 2 punti a 7 secondi dalla sirena, il centro americano - vincitore dell'Eurolega per 4 volte e per due miglior difensore della competizione - ferma la penetrazione di Baldwin per poi vincere la palla a due. La certificazione del viaggio di Milano a Colonia.