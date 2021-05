Eurolega ed Eurocup su Sky dal 2021 al 2024

Sky annuncia l’acquisizione dei diritti di due delle principali competizioni europee di basket maschile a livello di club: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup , per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 . Per le prossime tre stagioni, su Sky e NOW sarà quindi possibile assistere alle sfide dell’ EuroLega e dell’ EuroCup di basket maschile.

Il calcio e gli altri sport su Sky

leggi anche

Olimpia per la storia: la guida alle Final Four

Nel triennio 2021/2024, Sky e NOW offriranno un ampio numero di partite a stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114 partite di Serie A, tutte le partite del Campionato di Serie B, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, insieme a tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier League per la prossima stagione. Senza dimenticare il resto del grande sport in diretta, con motori, basket, tennis, rugby, golf e molto altro.