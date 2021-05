Olimpia per la storia: la guida alle Final Four

A distanza di 29 anni, l'Olimpia Milano torna nel gotha del basket europeo: venerdì la squadra di Messina sfida il Barcellona nella semifinale delle Final Four di Eurolega. A Colonia grande spettacolo anche tra CSKA Mosca ed Efes Istanbul, con la finale in programma domenica

La splendida stagione di Eurolega dell' AX Armani Exchange Milano vive il suo culmine con le Final Four di Colonia , in programma venerdì 28 e domenica 30 maggio: si parte con la sfida in semifinale al Barcellona . L ’ Olimpia partecipa alla sua prima Final Four dal 1992 e andrà a caccia del suo quarto titolo (e sesta finale) dopo 1965-66, 1986-87 e 1987-88 . Nessuna squadra era mai riuscita a tornare tra le migliori 4 d'Europa dopo così tanto tempo di assenza. Coach Ettore Messina è assente da questo palcoscenico dal 2014, ma ne è stato assiduo protagonista ben 11 volte , con quattro squadre diverse. Ha vinto il titolo europeo quattro volte: ne hanno altrettanti Alexander Gomelsky, Pedro Ferrandiz e Bozidar Maljkovic, mentre il primatista è Zeljko Obradovic con nove. Si gioca alla Lanxess Arena , impianto da 18mila posti: a causa dell'emergenza sanitaria, però, le Final Four si disputeranno a porte chiuse.

Le squadre partecipanti alla Final Four di Eurolega

Oltre all'Olimpia Milano, sono alle Final Four di Colonia anche il Barcellona, l'Efes Istanbul e il CSKA Mosca. I blaugrana di coach Sarunas Jasikevicius, primi in stagione regolare con un record di 24-10 (2-0 contro Milano) tornano tra le migliori quattro dopo esserci riusciti l’ultima volta nel 2014 e lo fanno con un roster lungo e pieno di talento, con due ex stelle NBA come Pau Gasol (due anelli vinti con i Lakers di Bryant) e Nikola Mirotic. Nell'altra semifinale troviamo il CSKA Mosca, alla sua nona Final Four consecutiva, la 17^ negli ultimi 18 anni. Nonostante la partenza di Mike James, i russi sono i grandi favoriti per il titolo. Attenzione anche all'Efes dell'MVP della stagione, il serbo Vasilije Micic, a caccia del primo titolo della sua storia.