Dal Cska al... Cska. Dopo la strepitosa avventura dello scorso anno, culminata con il 3° posto, l'Eurolega di Milano ripartirà da dove si era conclusa. Sarà infatti la squadra russa dell'ex Hackett la prima avversaria sul cammino della nuova stagione, con il calendario completo che è stato ufficializzato oggi. Debutto al Mediolanum il 30 settembre, la prima di sei gare casalinghe che l'Olimpia avrà nelle prime 8 giornate. I ragazzi di Ettore Messina saranno poi impegnati in trasferta in 5 delle successive 6 partite (tra cui l'incontro sul campo del Fenerbahce), così come giocheranno lontano da casa 5 match su 6 della fase finale del girone di ritorno che si concluderà con la sfida interna al Monaco e l'epilogo a Villeurbanne, contro l'Asvel, il 7 aprile. Tra i big match più attesi senza dubbio quello contro il Bayern, guidato dall'italiano Trinchieri: l'andata si giocherà a Monaco il 26 ottobre e il ritorno a Milano il 18 marzo, mentre la rivincita con il Barcellona (contro la quale l'Olimpia ha perso l'ultima semifinale) si disputerà il 4 novembre al Forum, con ritorno sul parquet catalano in programma l'11 gennaio. Le prime 8 voleranno ai playoff, poi chi la spunterà nella serie al meglio delle cinque si garantirà un posto alle Final Four, grande obiettivo della squadra di Ettore Messina che sogna di tornare sul tetto d'Europa. Ecco il calendario completo.

Il calendario completo