Al via l'edizione 2021-2022 dell'Eurolega: l'Olimpia Milano, dopo il terzo posto dello scorso anno, punta a confermarsi tra le migliori. Tra le favorite le solite note come Efes, CSKA, Barça, Real. In campo tanti azzurri come Polonara, Fontecchio, Hackett, Spissu. Ecco la guida con tutte le squadre partecipanti. L'Eurolega è su Sky: si comincia giovedì con AX Exchange Milano-CSKA Mosca in diretta su Sky Sport Arena alle 20.30