L'Olimpia Milano riparte in Eurolega dallo stesso punto in cui aveva finito nel maggio scorso, ovvero affrontando il CSKA Mosca. Milano comincia in casa, giovedì 30 settembre, al Mediolanum Forum, alle ore 20:30 (diretta su SkySport Arena e in streaming su NOW), la sua stagione europea. L’AX è reduce dal successo di Napoli in campionato e non avrà il suo tiratore scelto Troy Daniels, infortunato. Il CSKA, che ha vinto la Supercoppa VTB e ha debuttato in campionato con due successi, Minsk e Zielona Gora, si presenta al completo, compreso il grande ex Daniel Hackett, scudettato al Forum nel 2014. Lo scorso anno, l’Olimpia ha vinto le ultime due gare giocate con i russi e ha perso la prima dopo un tempo supplementare.