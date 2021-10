Dopo il successo all'esordio contro il CSKA, l'Olimpia è pronta alla prima trasferta di Eurolega. Si gioca alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, la casa del Baskonia, squadra dall'animo basco guidata da un coach leggendario come Dusko Ivanovic. Occhi puntati sui due ex: Simone Fontecchio e Shavon Shields. Baskonia-Milano è in diretta venerdì 8 ottobre dalle 20:15 su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno. Alle 22:30 Efes-CSKA in differita su Sky Sport Arena

Baskonia Vitoria: mix di talenti, ma lo spirito è basco

Il Baskonia Vitoria sta vivendo un percorso di rinascita importante, grazie a un coach storico come Dusko Ivanovic. È una squadra di qualità, ma allo stesso tempo è dotata di grande tenacia, caratteristica che si sposa perfettamente con lo spirito basco della società. Ha cambiato tanto rispetto all’anno scorso. Hanno salutato Achille Polonara, Pierria Henry, Youssoupha Fall, Zoran Dragic, Luca Vildoza e Tonye Jekiri. In compenso sono arrivati giocatori di spessore come Wade Baldwin, Jayson Granger, Vanja Marinkovic e Simone Fontecchio, grande ex del match contro Milano: l'ala azzurra arriva da una stagione positiva tra Alba Berlino e Nazionale italiana. Sotto canestro Baskonia può disporre di giocatori come Landry Nnoko e Steven Enoch, fino ad arrivare a Alec Peters e a Matt Costello. Sarà decisivo il lavoro di coach Ivanovic per creare la giusta intesa in un gruppo con buone potenzialità, almeno sulla carta. Nella prima giornata di Eurolega, il Baskonia ha perso in casa dell’Olympiakos per 75-50.