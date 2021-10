Milano ospita il Maccabi e punta al tris

Milano non intende fermare la sua corsa in Eurolega . Dopo il prestigioso successo al debutto contro la corazzata CSKA Mosca e la convincente vittoria sul campo del Baskonia, la squadra di coach Messina punta al terzo successo in fila martedì sera in casa contro il Maccabi Tel Aviv . Partita sulla carta abbordabile per l'Olimpia, con gli israeliani reduci dalla brutta sconfitta interna contro la Stella Rossa (63-75). "Ma avere degli alti e bassi a inizio stagione è normale - avverte Messina - e loro nella prima giornata hanno ottenuto una bella vittoria in rimonta col Bayern. Anche se hanno perso giocatori importanti li hanno sostituiti con elementi di talento. Wilbekin ora gestisce molti più palloni che in passato ed ha acquisito fiducia, un aspetto che ci preoccupa non poco. Poi il Maccabi è una squadra profonda e da sempre è una squadra con orgoglio e organizzazione. Non sarà una partita facile".

Melli e Datome: "Maccabi squadra pericolosa"

Sulla stessa lunghezza d'onda del proprio allenatore Nicolò Melli e Gigi Datome. "Il Maccabi storicamente è una squadra di talento - sottolinea Melli - che può perdere in casa di 20 e andare in trasferta e vincere di 30, dovremo stare attenti. E' una sfida importante e dovremo approcciarla bene". "A me piace prendere ogni partita a sé - spiega Datome - sia che una squadra arrivi in un buon momento che in un cattivo momento. Sappiamo che sono pericolosi, come la maggior parte delle squadre in Eurolega, se non tutte. Hanno alcuni giocatori in grande forma e abbiamo avuto poco per prepararci, ma siamo pronti". Appunatmento alle 20.30 di martedì 12 ottobre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Milano sarà poi subito in campo venerdì - ancora in casa - contro i campioni in carica dell'Efes Istanbul, diretta sempre su Sky Sport Uno e Arena alle 20.30.