Milano cala anche il poker, sconfitto 75-71 l'Efes

Milano implacabile. I ragazzi di Ettore Messina superano anche l'ostacolo Efes, campioni in carica, e centrano il quarto successo su quattro in Eurolega. Altra grande prestazione per l'Olimpia che parte in sordina e resta attaccata al match grazie all'abilità dall'arco, poi si impone definitivamente nel secondo tempo e lascia a secco di vittorie la squadra di Istanbul. I primi giri di orologio dell’incontro sono all’insegna delle proteste, vista l’interpretazione dubbia di alcune decisioni arbitrali che contribuiscono anche a un ritmo sotto tono in avvio, con Melli subito frenato da due falli personali. Il primo canestro è di Delaney, poi inizia a venir fuori la fisicità dell’Efes che ribalta e prende il largo. Milano non riesce ad affondare, così si affida ai tiri da 3 e dopo il botta e risposta Hall-Micic arrivano le triple di Datome e Sergio Rodriguez che chiudono il primo quarto con l’Olimpia sotto 16-21, divario accettabile considerando il 2/11 al tiro. Buono anche il ritorno nel secondo, ma un fallo tecnico fischiato a Rodriguez e uno a coach Messina neutralizzano il recupero e tengono gli animi tesi. I turchi si appoggiano al talento di Micic che continua a far male dalla distanza (4/4 fin lì, top scorer con 17 punti finali), ma i padroni di casa non si piegano e tengono la sfida viva, trovando dall’angolo le soluzioni alternative alla difficoltà di penetrazione al centro. Olimpia alza i giri del motore e trova il parziale 34-34 con Mitoglou sotto retina a 2’33’’ dalla sirena, passando avanti poi grazie alla tripla di Shields e al canestro ‘rubato’ da Delaney (top scorer finale di Olimpia con 16 punti) che chiude un break di 14-0. Un altro tiro dall’arco del danese proietta i ragazzi di Messina sul 42-36 all’intervallo.



Il terzo quarto vede Milano colpire ancora con le triple, mettendone a segno tre di fila con Shields e Datome (due volte), poi smette di andare a canestro tenendo tuttavia un’ottima fase difensiva. L’Efes si aggrappa alla bravura offensiva di Petrusev, molto meno efficace quando deve proteggere i suoi, mentre dall’altra parte l’ennesimo rimbalzo di Hinks ristabilisce le distanze. Al suono della sirena, poi, sale in cattedra Grant che ruba palla e la infila da metà campo, volando sul 63-49 a dieci minuti dal termine. I padroni di casa sembrano avere in pugno l’incontro, ma nell’ultimo quarto la squadra di Istanbul si riaccende all’improvviso, riducendo lo svantaggio con quattro triple in serie. Brava l'Olimpia a resistere al momento difficile, cinica poi a sfruttare i blocchi e tornare con incisività sotto canestro per un parziale di +8 a due minuti dalla fine. Hall e Delaney trascinano i compagni nel finale e sul 75-71 a favore di Milano cala il sipario al Forum. L'Olimpia non si ferma.