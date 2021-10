Milano, primo ko in Europa: vince il Bayern 83-77

Prima sconfitta per l'Olimpia Milano in Eurolega, dopo le cinque vittorie consecutive iniziali. La squadra di Messina è stata sconfitta in trasferta 83-77 dal Bayern Monaco, al termine di un match equilibrato. Miglior marcatore della partita il serbo Lucic con 20 punti, mentre per gli ospiti Melli ne ha realizzati 16. Milano tornerà in campo giovedì sera alle 20.30, quando al Forum d'Assago arriverà la Stella Rossa (match in diretta su Sky Sport). La prossima settimana è invece in programma la sfida al vertice contro il Barcellona, che l'Olimpia riceverà giovedì 4 novembre dopo il match di campionato contro Sassari. Gli spagnoli sono ora l'unica squadra ancora a punteggio pieno, dopo la vittoria in Turchia 76-74 sul campo del Fenerbahce.