Milano sfata un tabù, Stella Rossa ko 79-62

A 48 ore di distanza dalla prima sconfitta stagionale a Monaco di Baviera, l'AX Armani Exchange Milano batte (per la prima volta nella storia del Forum) la Stella Rossa Belgrado 79-62 nella 7^ giornata di Eurolega e torna in vetta alla classifica assieme al Barcellona. Top-scorer del match è Shavon Shields con 18 punti

In un colpo solo Milano si rialza dopo il primo ko europeo, sfata un tabù che resisteva da inizio millennio e si riprende la vetta della classifica di Eurolega. Meglio non poteva andare: il Barcellona che perde a Tel Aviv e l’Olimpia che l’aggancia vincendo con personalità la sfida contro la Stella Rossa, squadra che da quando esiste il Forum non era mai uscita sconfitta da Assago. Una gara che la difesa di Milano approccia in maniera molto aggressiva, propiziando un +20 (24-4) dopo appena 9': da lì l'Olimpia si mette in controllo e mantiene un largo vantaggio fino al vano ruggito d'orgoglio degli ospiti nel terzo periodo (50-41).

Messina: "Nel secondo tempo una corrida"

"Nel secondo tempo la gara è diventata una corrida - sottolinea coach Messina -, sono stati permessi troppi contatti. Quando loro si sono avvicinati nel punteggio, noi abbiamo sempre fatto le cose giuste". Milano scopre le mani al velluto di Daniels (12 con 3/3 da tre), rivede un Tarczewski finalmente tonico (10 con 3/3 da due) e si gode il riscatto di Shields (18), celebrando il 1500esimo rimbalzo di Hines (quinto nella storia dell'Eurolega a superare questo traguardo). Una doppia buona notizia per Milano che, complice la sconfitta del Barcellona a Tel Aviv, torna in testa alla classifica. E giovedi' prossimo ci sara', sempre al Forum, lo scontro diretto al vertice.