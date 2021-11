Olimpia sempre più protagonista in Eurolega: ottava vittoria in nove partite per la squadra di Messina, che supera a domicilio 68-43 i turchi e torna capolista da sola staccando il Barcellona. Fantastica prestazione di Milano, da applausi gli ex Melli e Datome

Ottava vittoria in nove gare per un'Olimpia Milano da sogno anche in versione europea. La capolista della Serie A e dell'Eurolega travolge a domicilio il Fenerbahce per 68-43, confermando lo straordinario inizio di stagione. Ottima prova da parte di tutta la formazione milanese, in particolare dei grandi ex Datome e Melli ispirati davanti ai propri vecchi tifosi. La squadra di Messina torna capolista da sola staccando il Barcellona.