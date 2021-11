Secondo ko di fila per Milano: Zenit vince 74-70

Reduce dal pesante ko di mercoledì a Kazan, l'Olimpia Milano chiude la lunga trasferta europea in terra russa perdendo anche a San Pietroburgo 74-70 contro lo Zenit. Sconfitta amara dopo una gara totalmente in equilibrio per la squadra di coach Ettore Messina, che perde per la terza volta in stagione lasciando anche la vetta della classifica dell'Eurolega. Vane le grandi prestazioni di Rodriguez (20 punti e 6 assist) e Hines (12 punti e 8 rimbalzi). Si tratta dell'ottava vittoria per i russi, che agguantano proprio i biancorossi. L'Olimpia recrimina per qualche lay-up sbagliato di troppo nei momenti cruciali (appena dieci punti segnati nell'ultimo periodo), per un paio di fischi arbitrali sconcertanti e per aver concesso troppo a rimbalzo (36-26, ben 13 offensivi) dove sono mancati i centimetri del greco (out per alcuni mesi per una frattura al piede, Milano valuta di sondare il mercato). "Settimana difficile... Ci riorganizzeremo e ritorneremo", twitta a caldo Delaney. Da lunedì il playmaker americano dovrebbe tornare ad allenarsi in palestra. L'unica buona notizia di questo momento complicato per Milano che perde la vetta della classifica europea.