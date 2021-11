Eurolega live su Sky: venerdì Olimpia-Olympiacos

Torna l'Eurolega in diretta su Sky: oggi sono in programma il derby turco tra Fenerbahce ed Efes e quello spagnolo tra Baskonia e Real Madrid. Domani tocca all'Olimpia Milano, che al Forum di Assago riceve i greci dell'Olympiacos

Tra oggi e domani sono in programma le gare della dodicesima giornata della Regular Season di Eurolega e saranno tre le partite in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano.



Dopo la doppia sconfitta rimediata la settimana scorsa in Russia, l’Olimpia si appresta a tornare a giocare in casa e lo farà venerdì, quando al Forum di Assago ospiterà i greci dell’Olympiacos Pireo. Diretta del match alle ore 20.30, con pre partita alle 20 e post partita al termine dell’incontro.

Questo turno di Eurolega partirà oggi su Sky con la sfida turca fta le due squadre di Istanbul, Fenerbahce e Efes, che daranno vita a un derby molto atteso, che avrà inizio alle ore 18.45 in diretta su Sky Sport Action.

Su Sky Sport Arena, invece, l’altro incontro da seguire oggi è un altro derby, in questo caso spagnolo. Sul parquet della Fernando Buesa Arena di Vitoria ci saranno i padroni di caca del Baskonia e il Real Madrid, che si affronteranno a partire dalle ore 20.30.