Partita di alta classifica al Forum, dove l'Olimpia Milano riceve l'Olympiacos Pireo. La squadra di Messina, senza Mitoglu ma con il ritrovato Delaney, cerca il riscatto dopo le due sconfitte consecutive nella 'campagna di Russia' contro Kazan e Zenit.

Obiettivo riscatto per l'Olimpia Milano, che ospita al Forum di Assago l'Olympiacos Pireo nel 12° turno di Eurolega. Il match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Dopo aver vinto 8 delle prime 9 partite in campo europeo, infatti, l'AX ha perso le ultime due nella sfortunata campagna di Russia contro Kazan e Zenit. Perso il primo posto della classifica, la squadra di Ettore Messina cerca la vittoria contro la formazione greca, in uno dei grandi classici d'Europa. Milano ha un record di 8-3, mentre la squadra del Pireo segue subito dietro con 7-4.

Come arriva Milano alla partita L'Olimpia è reduce dalla buona vittoria in campionato contro Treviso, nel quale però ha perso un'altra pedina sotto canestro: Paul Biligha, che ha riportato un trauma cranico commutivo senza ematoma e senza frattura e che sarà a riposo. All'azzurro si aggiunge ovviamente il forfait di Dinos Mitoglu, che starà lontano dal parquet per alcuni mesi dopo l'infortunio al piede rimediato in Russia. Ettore Messina sorride per il ritorno in campo di Malcolm Delaney, tornato ad allenarsi in settimana: il play americano è reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata un mese fa a Lione e non sarà sicuramente al 100 percento. In settimana, complice anche la lunga assenza di Moraschini, fermato per doping, il club ha ingaggiato dalla Fortitudo Bologna il playmaker Tommaso Baldasso. In Eurolega, Milano è imbattuta al Forum dove vanta un record di 6-0, mentre l'Olympiacos non ha ancora vinto in trasferta (0-4).

Messina: "Gara difficile, ma vogliamo tornare a vincere" “Affrontiamo una squadra estremamente solida, che ci può attaccare sia con il pick and roll che con il gioco in post basso di un giocatore atipico ma molto efficace come Fall. Sono ovviamente molto profondi e difendono forte come fanno sempre le squadre di Coach Bartzokas. Veniamo da una settimana difficile in Russia e quindi cercheremo di fare tutto quello che serve per tornare alla vittoria, ma consapevoli di essere attesi da una gara difficile”. Malcolm Delaney: "Giochiamo contro una squadra pericolosa e ben allenata. L’Olympiacos è ambizioso, mentre noi dobbiamo rimetterci in ritmo ed essere preparati ad affrontare una gara intensa di 40 minuti. Sono anche felice di tornare a giocare con i miei compagni. Ho lavorato solo pochi giorni e quindi ho tanta strada da fare, ma farò del mio meglio per riprendere da dove avevo lasciato e divertirmi insieme ai ragazzi”.

Come arriva l'Olympiacos alla partita L’Olympiacos è 7-4 in EuroLeague, ma il suo record è particolare perché non ha mai perso in casa (7-0) e non ha mai vinto fuori (0-4). E’ anche vero che il calendario delle gare esterne non è stato agevole: ha giocato a Barcellona, Mosca, San Pietroburgo e Istanbul contro l’Efes. L’altra caratteristica è che Coach Georgios Bartzokas ha sempre utilizzato lo stesso quintetto in tutte le 11 partite. Kostas Sloukas, uno dei più grandi playmaker della competizione nell’ultimo decennio, parte dalla panchina, gioca 22.2 minuti per gara, producendo 10.9 punti e 3.5 assist di media. Lo stesso vale per il grande Georgios Printezis, ala forte ora gestito sugli 11 minuti per gara con 4.0 punti con il 60.0% da due. Altri quattro giocatori sono impiegati oltre i 10 minuti di media, dalla panchina: la guardia-ala Shaquielle McKissic (6.0 punti, 56.7% da due), la guardia Giannoulis Larentzakis (4.9 punti di media), l’ala Livio Jean-Charles (5.8 punti, 63.6% da due) e il centro Hassan Martin in un reparto fortificato dall’arrivo recente di Quincy Acy. L'Olympiacos ha giocato lunedì scorso il derby con il Panathinaikos, perso in volata.