Eurolega, venerdì c'è l'Olimpia in diretta su Sky

Tra domani, giovedì 2, e venerdì 3 dicembre, su Sky e in streaming su NOW la tredicesima giornata di Eurolega, con quattro match in onda. Occhi puntati sull'Olimpia, in trasferta venerdì contro i tedeschi dell’Alba Berlino

Tra domani, giovedì 2, e venerdì 3 dicembre, sono in programma le gare della tredicesima giornata della Regular Season e saranno quattro le partite in onda su Sky e in streaming su NOW, compresa quella dell’A|X Armani Exchange Milano. Olimpia in trasferta venerdì in Germania in casa dell’Alba Berlino, per cercare di mettersi alle spalle il momento negativo in Europa, dopo le tre sconfitte consecutive incassate in nove giorni. Diretta del match su Sky Sport Arena alle ore 20, con pre partita alle 19.45.