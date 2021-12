L'Ax Milano in profonda crisi in Eurolega: dopo 8 vittorie nelle prime 9 partite, per la squadra di Ettore Messina arriva la quarta sconfitta consecutiva, a Berlino l'Alba si impone 81-76. L'Olimpia scivola al 4° posto della classifica

Missione riscatto fallita, Milano non sa più vincere in Eurolega. La squadra di Ettore Messina subisce la quarta sconfitta consecutiva a Berlino contro l'Alba (81-76). Un ko che ricalca per 25' quelli avvenuti con Kazan e Olympiacos: travolta a rimbalzo (41-26), subissata di triple con un Eriksson praticamente perfetto (21, con 5/8; aveva iniziato 5/5), poco fluida in attacco. Nel finale l'orgoglio di Hines (10 con giocate difensive superbe) riporta Milano a -1 (77-76), ma la tripla di Shields per il pareggio a 60 secondi dalla sirena gira sul ferro prima del canestro dalla media di Lammers, che chiude la serata. Prossimo appuntamento ancora in trasferta: venerdì 10 novembre è in programma la sfida contro l'AS Monaco.