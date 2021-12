Il riscatto di Milano: Monaco al tappeto 75-61

Finalmente Milano: l'Olimpia chiude la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive in Eurolega, ritrovando il sorriso contro il Monaco. Finisce 65-71 per gli uomini di Messina, che agguantano così l'Olimpyakos al terzo posto

Difesa ok, Rodriguez ispirato

L'Olimpia ritrova in un solo colpo la difesa (Hines giganteggia sull'ex Nba Motiejunas), e le percentuali dall'arco (10/25), con un Rodriguez nella serata giusta (13, 6 rimbalzi e 4 assist), autore del parziale di 8-0 a inizio quarto periodo (44-65). Conferme positive da Bentil (9), perfettamente integrato negli schemi di Milano. I padroni di casa del Principato tentano la rimonta nel finale, ma riescono solo a limitare i danni, riducendo il parziale in una sfida a senso unico. Ora l'Olimpia ha davanti il doppio impegno interno contro Panathinaikos e Real Madrid: esame fondamentale per valutare sia definitivamente uscita dalla sua piccola crisi.