Sfida inedita a Montecarlo, dove l'Olimpia affronta il Monaco. In forte dubbio il grande ex Mike James. Reduce da quattro ko consecutivi in Eurolega, l'AX cerca il riscatto: "E' una gara importante e molto delicata", ha detto coach Ettore Messina. Milano recupera Tarczewski ma perde Datome a causa di un affaticamento muscolare. La sfida in diretta su Sky Sport Arena dalle 19.45 e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano sfida per la prima volta nella sua storia l’AS Monaco nella 14^ giornata di Eurolega (diretta su Sky Sport Arena alle ore 20). Entrambe le squadre attraversano un momento simile: in Europa sono reduci da quattro sconfitte consecutive, ma hanno trovato fiducia e vittorie nelle rispettive leghe nazionali. L’Olimpia tornando ad esprimersi a Brindisi ad un livello difensivo molto alto, Monaco vincendo due partite incluso lo scontro con l’Asvel Villeurbanne di martedì sera con un Donatas Motiejunas da 28 punti e 31 di valutazione. Nella squadra che lo scorso anno vinse l’Eurocup spicca il nome di un grande ex, Mike James, a Milano nella stagione 2018/19 vincendo la classifica marcatori di Eurolega: in quella stagione ha disputato 30 partite con 595 punti e 191 assist. L'americano, visto anche in NBA recentemente con i Nets, è in dubbio a causa di un infortunio rimediato a Istanbul.

Come arriva Milano alla partita Per Milano si tratta dell’inizio di un nuovo tour de force da quattro partite in sette giorni. A cominciare dalla gara di Monaco, scenderà in campo ogni due giorni affrontando Brescia in campionato e poi Panathinaikos e Real Madrid sempre in casa. L'Olimpia non vince in Eurolega dal 12 novembre e attualmente ha un record di 8-5. Recuperato Kaleb Tarczewski, che ha esaurito il periodo di quarantena ed è sempre stato “negativo”, non sarà però disponibile Gigi Datome (affaticamento muscolare al polpaccio sinistro), oltre ovviamente a Dinos Mitoglou e Riccardo Moraschini.

Messina: "Partita molto delicata" "Venendo da quattro sconfitte consecutive, giochiamo una partita ovviamente molto importante e molto delicata. Monaco è una squadra molto forte a rimbalzo offensivo e nel giocare uno contro uno. Motiejunas, che ha giocato una grande partita contro Villeurbanne, è un altro problema che dovremo risolvere. Per noi è importante fare meglio le nostre cose e prendere spunto da quello che abbiamo fatto in campionato a Brindisi”.

Come arriva il Monaco alla partita La squadra che ha vinto l’Eurocup è stata completamente rivoluzionata, con la conferma di fatto del solo Rob Gray, MVP della finale vinta contro Kazan. Il Monaco è 5-8 ed è 13° in classifica. Il bomber è Mike James, uscito anzitempo nella gara di Istanbul in cui ha segnato 31 punti (14.8 per gara, 5.0 assist, le sue media) e in forte dubbio. Allenata da Zvezdan Mitrovic, ex coach di Villeurbanne, Monaco è una squadra profondamente atletica, che cambia quintetto spesso accanto all’unica certezza che è proprio il centro Motiejunas (8.2 punti per gara, il 57.1% nel tiro da due).