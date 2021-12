L'Olimpia riceve al Forum il Panathinaikos nel primo dei due match della settimana di Eurolega, che sarà bissato giovedì dalla sfida al Real Madrid. "Ci aspetta una partita complessa", ha spiegato coach Ettore Messina. AX-Panathinaikos in diretta su Sky Sport Arena dalle 20 e in streaming su NOW RISULTATI - CLASSIFICA Condividi

L'Olimpia torna al Forum per il 15° turno di Eurolega per affrontare il Panathinaikos Atene (diretta Sky Sport Arena alle 20.30), che ha appena battuto sul suo campo, in modo convincente, l’Alba Berlino. L’Olimpia è reduce a sua volta dal successo di Monaco e insegue la decima vittoria stagionale contro una squadra in forma che ha vinto due delle ultime tre partite, perdendo a Mosca e in questo periodo ha anche vinto il derby con l’Olympiacos in campionato. L'AX (9-5 in classifica) tornerà in campo giovedì sempre ad Assago contro il Real Madrid.

Come arriva l'Olimpia Milano alla partita La partita vinta nell’ultimo turno a Monaco, che ha interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte, ha confermato l’indole difensiva dell’Olimpia che è 8-1 quando ha subito 74 punti o meno (l’unica sconfitta è maturata proprio a quota 74, a San Pietroburgo) ed è 0-4 quando ha concesso più di 74 punti. E’ una partita particolare anche per alcuni giocatori come gli ex milanesi Nedovic ed Evans, anche se l’uomo più atteso, Dinos Mitoglou, ovviamente non è disponibile. Al suo posto Ben Bentil, 17 punti nelle prime due uscite in maglia Olimpia.

Messina: "Ci aspettiamo una partita complessa" “Il Panathinaikos è una squadra che viene da alcune buone prestazioni, è molto grande dal punto di vista fisico e sa usare bene i suoi lunghi sia in attacco che in difesa. Con una difesa a zona, anche match-up, molto efficace ha ribaltato e vinto il derby di Atene di campionato. Ci aspettiamo una partita complessa in cui, una volta di più, controllare i rimbalzi e creare tiri aperti sarà fondamentale per provare a vincere la partita”.

Come arriva il Panathinaikos alla partita Daryl Macon jr, lo scorso anno all’AEK Atene, è uno dei migliori realizzatori della competizione, playmaker da 15.7 punti di media (67.3% da due, 39.2% da tre) con 3.9 assist a partita. Nemanja Nedovic, segna 9.5 punti di media partendo dalla panchina, ma ha segnato 32 punti nelle ultime due uscite. L’ala piccola titolare è Ioannis Papapetrou (11.3 punti e 3.4 rimbalzi di media), nazionale ellenico, alla terza stagione consecutiva oltre la doppia cifra media. Da ala forte normalmente il titolare è Okaro White, veterano delle leghe europee (7.6 punti e 3.7 rimbalzi per gara). Il centro è Georgios Papagiannis, attualmente il miglior rimbalzista di EuroLeague (8.1), che attraversa un momento di forma strepitosa. Nelle ultime tre gare, ha segnato 46 punti con 22/30 dal campo e 32 rimbalzi. Il Panathinaikos ha un record di 4-10 in stagione.