Eurolega, tre gare su Sky. Oggi Monaco-Maccabi

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Oggi alle 19.00 Monaco-Maccabi Tel Aviv su Sky Sport Action, mentre giovedì 30 dicembre, saranno due le partite della 18^ giornata di Regular Season in onda live su Sky e in streaming su NOW.

Causa focolaio Covid, niente turno per l’Armani Milano, che oggi avrebbe dovuto giocare contro l’Alba Berlino. Di conseguenza, su Sky andranno in onda match con sole squadre straniere, a partire da quello delle 17 che vedrà sul parquet Unics-Efes, seguito alle 20.30 da Baskonia-Barcellona. Diretta su Sky Sport Arena, con la prima gara in onda anche su Sky Sport Uno.