Milano torna in campo a Barcellona: martedì su Sky

Finalmente torneranno a giocare. L’ultima volta che i giocatori dell’Armani Exchange avevano indossato la canottiera targata Eurolega era stato lo scorso 16 dicembre, quando al Forum avevano dovuto arrendersi per soli 2 punti ad un Real Madrid già in situazione delicata dal punto di vista dei positivi al Covid. Da allora ad oggi un calvario durato 26 giorni, fatto di 3 partite rinviate in Europa e una in Italia, di una realtà che ogni giorno presentava delle novità, purtroppo sempre negative in fatto di contagiati dal virus, di isolamenti preventivi, di allenamenti con soli 5 senior, più un manipolo di giovani che coach Messina ha voluto ringraziare pubblicamente. Alla fine però la volontà di resistere allo tzunami pandemico è stata premiata perché lunedì l’Olimpia, recuperati praticamente tutti i suoi giocatori fermati dal Covid, lasciando in infermeria solo quelli infortunati come Shields, Mitoglou e Datome, è partita per Barcellona dove incontrerà la squadra prima in classifica anch’essa però alle prese con problemi di positività vista la sconfitta rimediata domenica scorsa nella Liga. Nelle borse l’entusiasmo e la voglia di riprendere il proprio posto tra le prime del continente, sui visi la determinazione di lasciarsi alle spalle questo lungo stop forzato, che ha avuto tutte le sembianze di un incubo che ancora è ben presente tra le squadre considerati i tanti rinvii ancora annunciati.