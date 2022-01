Dopo l'impresa di Barcellona, l'Olimpia continua la sua marcia in Eurolega con un'altra importantissima vittoria , la quarta negli ultimi 5 match: al Forum di Assago i ragazzi di Ettore Messina - che devono ancora recuperare due partite - hanno sconfitto 84-76 i tedeschi dell’Alba Berlino nel recupero della 18^ giornata (saltata a causa di focolaio Covid) e agganciano in classifica Olympiacos Pireo e Zenit San Pietroburgo al terzo posto. Gara sofferta per i milanesi, che hanno chiuso il primo tempo in svantaggio (38-40), ma protagonisti di un grande ultimo quarto, trascinati dalle triple di Pippo Ricci e Gigi Datome .

Olimpia-CSKA venerdì su Sky

Venerdì 21 gennaio trasferta a Mosca per Milano, per affrontare i russi del CSKA: diretta alle 18 su Sky Sport Uno (con pre partita alle 17.45). Gli altri due incontri, validi per la 22^ giornata, si giocheranno tra giovedì e venerdì, tutti in diretta (disponibili su Sky Go, anche in HD).

Giovedì 20 gennaio

Ore 17: Unics Kazan-Barcellona, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca Geri De Rosa)

Ore 20.05: Maccabi Tel Aviv-Olympiacos Pireo, Sky Sport Arena (telecronaca Andrea Solaini)

Venerdì 21 gennaio

Ore 17.45: pre partita, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (Dalila Setti con Andrea Meneghin)

Ore 18: CSKA Mosca-A|X Armani Exchange Milano, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)