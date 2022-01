Milano sfida il CSKA: alle 18 su Sky Sport

Dopo le belle vittorie a Barcellona e in casa con l'Alba Berlino, l'Olimpia torna in campo in Eurolega a Mosca contro il CSKA dell'ex Daniel Hackett, in forma scintillante. La partita dalle 17.45 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

L'Olimpia Milano a caccia del tris in Europa, nella 22esima giornata di Eurolega. Dopo i successi a Barcellona e in casa contro l'Alba Berlino la squadra di Ettore Messina - al momento al terzo posto in classifica - fa visita al CSKA (6°), reduce a sua volta dalle vittorie contro Panathinaikos e Villeurbanne. Problema prima della partenza per Milano, che ha comunicato la presenza di un giocatore "debolmente positivo" che non sarà quindi della partita. Sarà una sfida da ex per coach Ettore Messina, che a Mosca ha passato sei anni, vincendo due volte la massima competizione europea. Gara da ex anche per Sergio Rodriguez e Kyle Hines, l'attuale asse play-pivot di Milano, da cui passano molte delle speranze di vittoria finale per l'Olimpia. Così come da Gigi Datome, il migliore in campo nel successo contro l'Alba (15 punti), dopo aver passato anche momenti non facili in stagione.