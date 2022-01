Colpo Olimpia a Mosca: Cska sconfitto 67-57

Tredicesimo successo in diciannove partite per l'OIimpia Milano in Eurolega. La squadra di Messina conquista la vittoria sul campo del Cska Mosca, dopo essersi imposta in casa contro l'Alba Berlino lo scorso martedì. Prossimo appuntamento venerdì 28 gennaio al Forum d'Assago contro i lituani dello Zalgiris

Dieci giorni dopo aver espugnato il PalauBlaugrana di Barcellona, l'Ax Milano si toglie lo sfizio di sbancare anche la Megasport Arena di Mosca (67-57), scavalcando così - con 13 vittore e una partita in meno - il Cska al terzo posto della classifica di Eurolega. Una gara eccellente per la squadra di coach Messina che, priva di Datome (caviglia) e Grant (Covid), conduce largamente per tutti i 40' sui moscoviti che devono rinunciare all'ultimo istante al grande ex Daniel Hackett (sospetto Covid).

E' la difesa la base su cui Milano poggia un netto successo sul Cska, lasciato a 22 punti nella ripresa: Melli fa 0 ma cancella Shengelia - 13 ma con 18 tiri -, Hines (12 e 19 di valutazione) costringe Itoudis a rinunciare al totem Milutinov, gli esterni con una grande pressione tengono i tiratori avversari a un mediocre 3/24 da tre. In attacco Daniels è preciso al tiro (13, 4/7 da tre), il rebus Hall non trova rimedio, mentre Kell (9), alla seconda gara in carriera in Eurolega, gioca come un veterano e inchioda anche una schiacciata spettacolare a difesa schierata. "Li abbiamo tenuti sotto i 60 punti - rileva un sorridente Messina -, è una vera impresa vincere così. Con due successi in tre giorni sono molto soddisfatto".